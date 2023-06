DENVER - Pensare che l'unica traccia di Italia ai Denver Nuggets fosse scomparsa al termine della stagione 2016-17 - quella dell'addio di Danilo Gallinari al Colorado, direzione L.A. Clippers - è legittimo e naturale. Solo che non corrisponde al vero. Nessun azzurro veste la maglia di Denver, certo, ma un viaggio nelle Rocky Mountains per le finali NBA fa scoprire che a ogni partita dei Nuggets un piccolo pezzo d'Italia c'è comunque - basta alzare il volume. Il merito infatti è di due producer/DJ che chiamano rispettivamente casa Firenze e Lecce - Carlo Nicoletti (per tutti Carletto) e Giorgio Romano (aka BeatSmash) - che ormai da qualche anno collaborano stabilmente con la franchigia del Colorado, dopo aver prestato la loro arte già anche alle Major League Soccer, al mondo dell'Ultimate Fighting e dell'MMA. "Dal 2019 c'è una canzone, 'Bodied', che abbiamo utilizzato per l'introduzione della squadra, usandola probabilmente per una ventina di partite", ci racconta Steve Johnston, executive producer che per i Denver Nuggets cura quella che qui chiamano "game presentation", ovvero lo spettacolo show di immagini e musica che infiamma la Ball Arena ogni sera. Anche grazie al contributo "Made in Italy" di Carlo e Giorgio: "Ci hanno contattato attraverso i social media e la cosa poi è cresciuta nel tempo, fino alla creazione di una canzone prodotta appositamente per i Nuggets che siamo felicissimi di poter utilizzare in queste finali", afferma Johnston.