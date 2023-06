MIAMI - Jimmy Butler solo 24 ore prima ha perso una partita di finale NBA, una che costringe i suoi Miami Heat a inseguire i Denver Nuggets (1-2) nella rincorsa al titolo. Eppure, in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, basta accennare alla parola "caffè" e la superstar dei Miami Heat si accende immediatamente, si apre in un bellissimo sorriso e accetta di raccontare la sua passione per la bevanda forse più amata dagli italiani: "Mi piace andare nei caffè e nelle torrefazioni di tutto il mondo e mi affascina tantissimo il rito dell'espresso, vedere la gente che entra al bar, ordina un espresso al banco per un euro, lo beve, ridà la tazzina e scappa al lavoro", dice. Una passione che per il n°22 degli Heat è anche diventato un business, nato (quasi per scherzo) nella "bolla" di Orlando e ora invece molto più che un semplice sfizio di una superstar milionaria: "Big Face Coffee è il miglior caffè al mondo - dice senza troppo timore di doversi mostrare obiettivo nel suo giudizio - ma oggi bere un bel caffè è diventato parte di quello che sono: forse ne bevo troppi, durante il giorno, ma per me è un modo addirittura di calmarmi e di trascorrere del tempo con chiunque sia al tavolo con me e con la mia famiglia".