La tradizione della Hall Of Fame vorrebbe che a introdurre i nuovi arrivati nella prestigiosa istituzione con sede a Springfield siano ex compagni o comunque persone con cui si è condivisa una parte di carriera. Così, il prossimo 12 agosto , ad accompagnare l'ingresso di Dirk Nowitzki sarà Jason Kidd , con cui il tedesco ha vinto il titolo nel 2011, mentre coach Popovich sarà introdotto da suoi autentici pupilli come Robinson , Ginobili , Duncan e Parker . A presentare Dwyane Wade sul palco della Symphony Hall , quindi, ci si aspettava che fosse uno tra LeBron James , Shaquille O'Neal o Chris Bosh , ovvero i sodali con cui l'ex Heat ha vinto tre anelli, o magari Pat Riley o Erik Spoelstra , che erano alla guida di quelle squadre poi laureatesi campioni. La scelta di Wade ha invece spiazzato un pò tutti.

Dare a Iverson ciò che gli spetta

"Allen Iverson viene spesso dimenticato, così come viene dimenticato l'impatto che ha avuto sul gioco e ciò che ha significato per un'intera comunità e la sua cultura. E quindi voglio riportarlo in primo piano e omaggiarlo per come merita". Le parole di Wade, che non ha mai giocato con Iverson in NBA, condividendo con l'ex Sixers solo l'avventura, non proprio memorabile, di Team USA alle Olimpiadi di Atene 2004, ha motivato così la sua scelta. E, considerata la conclamata spontaneità di Iverson davanti alle telecamere, è lecito attendersi qualcosa di davvero speciale dal suo discorso d'introduzione per Wade.