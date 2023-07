La stagione NBA 2022/23 non si era chiusa in modo felice per i Dallas Mavericks e per Luka Doncic in particolare. Dopo la rincorsa fallita ai playoff lo scorso aprile, lo sloveno aveva fatto perdere un pò le tracce, forse nel tentativo di smaltire la delusione per gli scarsi rislutati dell'esperimento di convivenza con Kyrie Irving. Dopo una lunga assenza dai riflettori, infine, Doncic è tornato ieri sul parquet nella natìa Slovenia. Al primo raduno con i compagni di nazionale, Luka ha trovato anche un ospite davvero speciale: il coach dei Mavs Jason Kidd. Kidd, arrivato per osservare la sua stella in allenamento, si è trovato di fronte ad un Doncic motivato e già tirato a lucido dal punto di vista fisico. La Slovenia, inserita nel girone F insieme a Capo Verde, Georgia e Venezuela, è considerata una delle possibili outsider dei prossimi Mondiali. E Doncic, che a Eurobasket 2022 aveva segnato 26 punti di media, potrebbe diventare l'uomo copertina del torneo. Senza il fresco campione NBA Nikola Jokic e con la presenza di Giannis Antetokounmpo in forte dubbio, i Mondiali sembrano poter rappresentare l'ideale trampolino di lancio per Doncic, atteso a un'annata da potenziale MVP.