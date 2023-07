La stella dei Lakers è tornata a parlare del suo amore per il calcio europeo e del rapporto con Gerry Cardinale. Tra sport, marketing, tifo e affari, James ha voluto ribadire il suo apprezzamento per i rossoneri e per le loro prospettive future

Solo pochi giorni fa abbracciava Leo Messi al suo debutto con l'Inter Miami, oggi discute di Serie A e Champions League. Il rapporto tra LeBron James e il calcio, insomma, si fa sempre più stretto. Intervistato da "La Gazzetta dello Sport" ai margini del Soccer Champions Tour 2023 attualmente in corso in diverse città degli Stati Uniti, la stella dei Lakers si è concentrata sul rapporto con Gerry Cardinale, suo socio in affari, e su presente e futuro del Milan. "Gerry è un partner incredibile e RedBird è il proprietario giusto per riportare il Milan ai giorni di gloria". James e Cardinale condividono quote nella società SpringHill, fondata da LeBron con l'amico d'infanzia e socio Maverick Carter, e il confronto tra i due è continuo. "Credo che gli investitori americani possano portare molto valore allo sport europeo, sia dentro che fuori dal campo" ha aggiunto James, "ma sono altrettanto convinto che possano anche imparare molto dall’Europa, specie per quanto riguarda la passione. RedBird sarà un esempio». LeBron, che come noto è anche co-proprietario di minoranza del Liverpool, ha quindi dipinto un futuro roseo per il Milan sotto la guida di Cardinale: "Penso che Gerry e RedBird possano assolutamente tenere il Milan al top della Serie A e riportarlo al top in Champions League".