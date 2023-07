L'ex centro NBA Willie Cauley-Stein è il nuovo rinforzo della Openjobmetis Varese, che ha scelto il veterano per chiudere il proprio roster. Cauley-Stein, 422 partite di NBA in carriera di cui 256 da titolare, alla soglia dei 30 anni sbarca così in Europa dopo l’ultima stagione passata in G League

Una vecchia conoscenza del basket NBA sarà presto dalle nostre parti: la Openjobmetis Varese ha infatti annunciato l’ingaggio di Willie Cauley-Stein, ex sesta scelta assoluta al Draft del 2015 in uscita da Kentucky. Protagonista soprattutto con la maglia dei Sacramento Kings, con cui ha disputato 295 delle sue 422 partite in NBA, Cauley-Stein arriva in Europa alla soglia dei 30 anni — li compirà il 18 agosto — dopo la passata stagione disputata in G League con i Rio Grande Valley Vipers, con i quali ha giocato 13 partite chiudendo a 8.8 punti, 5.7 rimbalzi e 2.3 assist in 27 minuti a partita. Centro di grandi dimensioni e verticalità, nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Dallas, Golden State e Philadelphia, ma senza davvero riuscire a lasciare il segno nonostante l’indubbio talento e coordinazione per un giocatore della sua stazza. Dopo non essere riuscito a trovare spazio in un roster della NBA, Cauley-Stein ci prova da questa parte dell’oceano, dove nelle giuste condizioni può davvero fare la differenza.