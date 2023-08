Kyrie Irving ha da poco scollinato i 30 anni e ha ancora moltissima pallacanestro davanti a sé, ma è innegabile che dopo aver vinto più o meno tutto quello che c’era da vincere in giovane età (tra cui lo storico titolo del 2016) la sua carriera si sia arrestata dopo la sorprendente decisione di lasciare i Cleveland Cavaliers (e quindi LeBron James) nell’estate del 2017. Nelle ultime sei stagioni Irving è passato da Boston a Brooklyn per poi finire a Dallas, spesso facendo notizia per i suoi comportamenti e le sue opinioni fuori dal campo rispetto all’innegabile talento con la palla in mano, ma i suoi traguardi di squadra ne hanno risentito. L’aggregatore su Twitter Basketball Forever ha pubblicato una timeline dei risultati di Irving dopo aver lasciato LeBron e non ci sono dubbi che non siano stati all’altezza: infortunato nel 2018 e 2020, eliminato dai Bucks al secondo turno nel 2019 e nel 2021, fuori al primo turno contro i Celtics nel 2022 e infine lo scorso anno addirittura fuori dal torneo play-in con i Dallas Mavericks, pur decidendo di rifirmare con i texani all’inizio di questa estate. Irving, un po’ piccato, ha visto l’immagine e ci ha tenuto a rispondere per le rime: "Fissate in alto questo tweet e vediamo cosa succede nei prossimi anni". Un intento bellicoso che sicuramente farà piacere ai Mavericks, che su di lui hanno investito 120 milioni di dollari nei prossimi tre anni.