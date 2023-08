10/60

Prima di rompersi il menisco nel gennaio del 2022 contro Golden State, i Chicago Bulls erano in vetta alla Eastern Conference. Da lì in poi è cominciato un calvario tanto per Ball (che non scenderà in campo neanche nella stagione 2023-24) che per i Bulls (eliminati al primo turno nel 2022 e al play-in lo scorso anno). Con Ball in salute magari non avrebbero vinto il titolo, ma sarebbero stati più competitivi nelle ultime due stagioni dando una direzione più chiara alla franchigia, invece del limbo in cui si trovano ora