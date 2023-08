18/19

LE MOTIVAZIONI DELLO SCAMBIO PER PHILADELPHIA | Daryl Morey ha detto che non avrebbe ceduto Harden se non per una stella: ecco quindi arrivarne una conclamata come Zach LaVine e una in divenire come Tyler Herro, a cui affidare le redini della second unit o facendolo partire al fianco di Tyrese Maxey, aggiungendo grande pericolosità a fianco di Joel Embiid. Certo, la difesa perimetrale diventerebbe un problema, ma i Sixers ne uscirebbero con un gruppo più giovane e più esplosivo