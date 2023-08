La corte federale del distretto di New York ha condannato l’ex giocatore NBA Terrence Williams a 10 anni di prigione per frode nei confronti del programma di Salute e Welfare della NBA, al quale ha sottratto 5 milioni di dollari tra il 2017 e il 2021 tramite fatture mediche fasulle e spese dentistiche inesistenti sia per sé che per altre persone. Williams, undicesima scelta al Draft del 2009 per i New Jersey Nets e in campo fino al 2013 con le maglie di Boston, Houston e Sacramento, ha guadagnato quasi 7 milioni di dollari nel corso della sua carriera ma fa parte dei 18 giocatori accusati di aver commesso dei reati nei confronti del programma delle spese mediche per gli ex membri della lega, di cui 13 hanno ammesso le loro colpe evitando di finire in prigione. Williams invece è recluso già dal maggio del 2022 per minacce che che aveva fatto a diversi testimoni del processo giudiziario, e la sua posizione è considerata più grave anche perché almeno dieci degli altri ex giocatori finiti sotto processo hanno pagato tangenti pari a 230.000 dollari a Williams, considerato la mente dietro la truffa. L’ex giocatore ha accettato la sentenza prendendosi la responsabilità dei suoi crimini fatti per "stupidità e avidità", sostenendo di essersi comportato in quella maniera anche per una dipendenza da farmaci a base di oppio sviluppata dopo aver dovuto prendere antidolorifici per far fronte agli infortuni subiti nel corso della sua carriera. Motivazioni che non gli hanno comunque impedito di dover pagare una multa di 650.000 dollari e di dover restituire 2.5 milioni sottratti al programma della NBA, grazie all’aiuto di un dentista connivente in California e altri medici tra gli stati della California e di Washington. Durissime le parole del giudice Valerie E. Caproni al momento della sentenza: "Sei uno di quei giocatori che ha sperperato guadagni significativi da un periodo della tua vita nel quale guadagnavi dal basket professionistico. Avresti dovuto avere abbastanza soldi per essere a posto per la vita, ma non l'hai fatto. E non solo hai riempito le tue tasche con la frode e con l’inganno, ma ha anche rubato l’identità di altri e minacciato testimoni per peggiorare i tuoi tentativi criminali. E per questi comportamenti sfacciati, Williams ora dovrà affrontare anni di prigione".