Alla soglia dei 33 anni e dopo più di metà della sua vita passata in campo da professionista, Ricky Rubio si ferma. La stella della nazionale spagnola e veterano con 12 stagioni di NBA alle spalle tra Minnesota, Utah, Phoenix e Cleveland ha annunciato attraverso un comunicato della federazione iberica di voler mettere in pausa la sua carriera per prendersi cura della sua salute mentale. "Voglio ringraziare per tutto l’appoggio che ho ricevuto dalla federazione per aver compreso la mia decisione. Oggi l’hashtag #LaFamilia ha più significato che mai, e per questo dico grazie. Chiedo che venga rispettata la mia privacy per poter affrontare questi momenti: darò maggiori informazioni quando sarà il momento giusto". La FEB, che sta preparando i Mondiali asiatici di fine agosto dei quali Rubio avrebbe dovuto far parte (lui che è MVP in carica dell’ultima manifestazione mondiale del 2019 vinta proprio dalla squadra di Sergio Scariolo), ha voluto "manifestare tutto il suo rispetto, ammirazione e apprezzamento" per Rubio, sostenendolo in questo momento difficile.