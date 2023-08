Dopo aver perso tre partitelle in fila nel secondo giorno di training camp contro il Select Team, la nazionale statunitense ha ristabilito l’ordine delle cose battendo agevolmente la "squadra B" guidata da Cade Cunningham nella parte di allenamento aperta ai media a Las Vegas, dove Team USA sta preparando i Mondiali asiatici di fine mese. A prendersi la scena è stato Jalen Brunson dei New York Knicks, già indicato da coach Steve Kerr come uno dei leader naturali della squadra: "Essendo una point guard, ti viene immediatamente in mente. Lui è uno di quelli che guida l’urlo ‘1, 2, 3 USA’ per rompere gli huddle. A quelli come lui viene proprio naturale. Ma abbiamo un grande gruppo: molti di loro hanno leadership ed è bello da vedere". Brunson ha anche messo fine involontariamente al terzo giorno di allenamenti: mentre venivano provati degli schemi da rimessa, la point guard ha rubato il pallone ed è andato dall’altra parte per chiudere con una rara schiacciata — lui che a malapena arriva all’1.80, facendo saltare in piedi i giocatori presenti in palestra e portando Kerr a chiudere l’allenamento: "La schiacciata di Jalen ha messo fine a tutto: come si può fare meglio di così?" ha detto con un sorriso.