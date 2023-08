17/30

MINNESOTA TIMBERWOLVES: KEVIN GARNETT | Ok, ci sono già Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert, una convivenza già abbastanza difficile di suo senza dover aggiungere un altro “sette piedi” come KG. Ma il giovane Garnett non era soprannominato “The Revolution” a caso: uno dei primissimi giocatori in grado di ricoprire tutti e cinque i ruoli non si può passare in uno scenario del genere, anche perché — non ce ne vogliano i tifosi di Minnesota — il resto della storia della franchigia non offre esattamente alternative di pari livello e di più semplice incastro tattico