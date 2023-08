La prima fase del training camp di Team USA in vista dei Mondiali è stata breve, soli quattro giorni, ma intensa. Tra allenamenti e partitelle con gli sparring partner di Team Select , sul parquet della University of Nevada si è scherzato poco e lavorato parecchio. In attesa della prima vera e proprioa amichevole , programmata per oggi contro Porto Rico, "The Athletic" ha realizzato un sondaggio informale che ha coinvolto i dodici giocatori a disposizione di coach Steve Kerr . Ad ognuno è stato chiesto di scegliere il compagno che li aveva colpiti maggiormente durante questi primi giorni insieme, con la possibilità di indicare anche più nomi. Il risultato ha premiato Jaren Jackson Jr. , da molti considerato uno dei punti fermi di questa versione di Team USA e il cui apporto potrebbe risultare decisivo per i destini della nazionale americana ai Mondiali .

Taglia, fisico e presenza in area

Jackson ha vinto con quello che in termini elettorali verrebbe definito un "risultato a valanga". Josh Hart, Jalen Brunson e Tyrese Haliburton hanno ricevuto delle preferenze, ma il lungo dei Grizziles è stato per distacco il più votato. Gli stessi Hart e Brunson hanno votato per lui, lodandone la presenza sotto canestro e l'energia messa in campo, Paolo Banchero l'ha definito "Una presenza enorme". "La fisicità è l'elemento chiave in ambito FIBA" ha dichiarato lo stesso Jackson, "al difensore viene concesso di usare molto di più il corpo". Il posto di Jackson nel quintetto iniziale scelto da Kerr non sembra in discussione, così come la sua importanza negli equilibri difensivi di una squadra che, a livello di lunghi in grado di proteggere il pitturato, oltre a lui, può contare sul solo Walker Kessler. L'inizio, per Jackson, è stato molto promettente, ma la sua strada, al pari di quella di Team USA, è ancora molto lunga.