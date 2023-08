Il nome di Pascal Siakam era tra i più caldi già alla trade deadline dello scorso febbraio, quando il due volte All Star sembrava in procinto di cambiare aria. Alla fine Siakam è rimasto a Toronto , ma l'impressione è che nel frattempo l'orizzonte di carriera del giocatore e quello delle prospettive di squadra si siano ulteriormente allontanati . Salutato Fred VanVleet , l'altro reduce del titolo vinto nel 2019 , i Raptors sembrano sempre più avviati verso una ricostruzione che ha in Scottie Barnes , ventidue anni appena compiuti e due stagioni da professionista, il suo pilastro. E quindi Siakam , che il prossimo aprile compirà trent'anni e gioca in NBA dal 2016 , avrebbe un profilo poco allineato al percorso che la franchigia intende intraprendere.

Atlanta in pole position

Come riportato da Shams Charania di "The Athletic", il fatto che le trattative per l'estensione del contratto di Siakam, in scadenza al termine della prossima stagione, non siano mai davvero iniziate è il segnale che a Toronto abbiano deciso che il futuro con contempla l'ala originaria del Camerun. Tra le squadre che avrebbero mostrato interesse per Siakam, al momento gli Atlanta Hawks sembrerebbero quelli con le intenzioni più concrete. L'offerta di Atlanta, De' Andre Hunter, A.J. Griffin e delle scelte al Draft da negoziare, per ora non ha smosso il front office dei Raptors. L'idea è che Siakam possa anche iniziare la regular season 2023-24 in Canada, ma che difficilmente la chiuderà giocando per Toronto.