MINNESOTA TIMBERWOLVES : COSA SUCCEDE SE LA COPPIA TOWNS-GOBERT NON FUNZIONA? | Anche per via dell'infortunio al polpaccio di Towns (solo 29 gare disputate) la coppia con Gobert non si è vista troppo in campo. Quando però sono scesi sul parquet assieme, i dati avanzati non autorizzano grandi speranze: la squadra ha funzionato meglio con Kyle Anderson a equilibrare il quintetto. E la coppia di sette piedi non viene via gratis: 77 milioni di dollari la prossima stagione, 93.5 quella dopo ancora