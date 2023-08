A Brooklyn non erano contenti di aver affidato la lettura del loro intero calendario , 82 partite di regular season , alla voce dell'attore Jeffrey Wright. Così hanno deciso di coinvolgere abitanti e turisti che si trovavano a passeggiare per Coney Island , chiedendogli di interpretare i loghi delle squadre avversarie che Mikal Bridges e compagni andranno ad affrontare a partire dal prossimo ottobre. L'idea originaria, elaborata dai Tennessee Titans della NFL , era quella di mettere alla prova la conoscenza della NBA da parte dei passanti. Il risultato, condensato in un video di quasi tre minuti, è a tratti davvero esilarante.

Libero sfogo alla fantasia

Tra i passanti, evidentemente, non c'erano molti appassionati di NBA, ma lo sforzo profuso dalle persone intervistate è stato comunque notevole. Tra le interpretazioni fornite ci sono errori tutto sommato comprensibili, come quello di scambiare i New York Knicks con i New York Yankees, e altri più misteriosi, come quella che vede il logo degli Atlanta Hawks rappresentare una compagnia assicurativa o quello degli Oklahoma City Thunder preso per il logo di "Kentucky Fried Chicken". La fantasia sale poi al potere quando lo stesso passante identifica il logo dei Portland Trail Blazers come "Due punti di domanda che provano a fare l'amore" e il pelicano di New Orleans come "Un alieno che atterra qui a Coney Island".