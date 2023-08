Il percorso netto con cui Team USA ha fin qui condotto la fase di preparazione ai Mondiali, con le vittorie su Porto Rico, Slovenia, Spagna e Grecia, non lascia del tutto tranquillo coach Steve Kerr. I segnali positivi arrivati durante le amichevoli e l'ottimo clima che sembra permeare lo spogliatoio americano, infatti, non sono elementi sufficienti per soddisfare Kerr in vista dell'esordio contro la Nuova Zelanda a Manila il prossimo 26 agosto. "Mi preoccupano i rimbalzi e le palle perse" ha dichiarato l'allenatore proiettandosi già in clima mondiale, "se riusciamo a mantenere in parità il numero dei possessi giocati, allora mi sento di dire che abbiamo buone possibilità di vincere contro chiunque". Kerr, però, ha anche in mente come gli avversari potrebbero battere Team USA.