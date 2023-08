A Eric Gordon la mano dalla lunga distanza non è mai mancata e, anche a 34 anni, quando è il momento di segnare i canestri decisivi, il veterano ex Houston Rockets e L.A. Clippers non si tira indietro. Le sue Bahamas erano sotto durante l'ultimo quarto della finale delle Americas Final, dove in palio c'era la possibilità di proseguire nel sogno di qualificarsi alle prossime Olimpiadi. Le tre triple realizzate da Gordon, che la prossima stagione vestirà la maglia dei Phoenix Suns, hanno cambiato l'esito della partita che sembrava avviata verso una vittoria dell'Argentina. Nell'82-75 finale in favore dei caraibici ci sono i suoi 27 punti oltre ai 10 (con 21 rimbalzi) del futuro compagno a Phoenix Deandre Ayton. All'Argentina non sono bastati i 14 punti e 17 assist di Facundo Campazo. Le Bahamas proveranno così a qualificarsi per Parigi 2024 nel luglio del prossimo anno, mentre per gli argentini sarà la prima olimpiade senza basket dal 2000 ad oggi.