Lo scrittore di The Athletic Seth Partnow ha utilizzato una serie di statistiche avanzate, valutazioni e analisi per dividere in cinque fasce i 125 migliori giocatori in vista della prossima stagione. Ogni fascia ha al suo interno delle sotto-fasce, anche se i giocatori non sono in classifica al loro interno: per la prima volta LeBron James non è nella prima fascia, che conta di sei superstar. Ecco la classifica completa