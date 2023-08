Nonostante l’attenzione di tutto il mondo del basket si stia spostando verso i Mondiali asiatici, in casa Dallas Mavericks è ancora tempo di mercato — o quantomeno di “pulizie di casa”. Secondo quanto anticipato dai giornalisti Shams Charania e Marc Stein, l’esperienza di JaVale McGee in Texas è ormai prossima a concludersi: a meno che il lungo tre volte campione NBA non venga scambiato nella prossima settimana (entro il 31 agosto), il suo contratto verrà tagliato dai Mavericks attraverso lo strumento della "stretch provision". Di fatto i quasi 12 milioni di dollari rimanenti per i prossimi due anni verranno "spalmati" su cinque stagioni a 2.3 milioni ciascuna, permettendo così ai Mavericks di recuperare un po’ di spazio salariale e uno spot a roster per un contratto garantito. Contestualmente Dallas ha deciso di tenere Markieff Morris, arrivato a stagione in corso pochi mesi fa e visto in campo per otto partite, seppur con un contratto non garantito per lasciarsi spazio di manovra e migliorare ulteriormente il roster. Per McGee, invece, ora ci sarà l’opportunità di ricominciare da un’altra parte, mettendo la sua esperienza a disposizione di una contender a caccia di un lungo.