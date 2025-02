Quando Jeanie Buss parla, in casa Lakers tutti ascoltano. La proprietaria e erede del leggendario Jerry Buss, architetto dei trionfi gialloviola degli anni Ottanta e dei Duemila, rappresenta la voce più autorevole nell’ambiente gialloviola, ragion per cui il suo punto di vista sull’evento che ha scosso i Lakers e l’NBA tutta poco più di tre settimane fa era atteso con grande curiosità. Ai margini della sfida che nella notte LeBron James e compagni hanno vinto contro Minnesota, collezionando il 12° successo nelle ultime 15 partite, Buss si è infatti per la prima volta concessa ai cronisti per parlare dello scambio che lo scorso 1 febbraio ha portato a Los Angeles Luka Doncic. “Sono orgogliosa di come siamo riusciti a tenere segrete le trattative” ha dichiarato Buss, “perché se fosse saltata fuori la voce e poi la trattativa non fosse andata in porto, il tutto avrebbe rappresentato una grande distrazione per la squadra, che stava facendo progressi e non se lo sarebbe meritato”.