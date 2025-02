La prima da ex di Anthony Davis non è certo andata come sperava, perché l’altra notte alla Crypto.com Arena il lungo ora ai Mavs ha dovuto osservare la sua nuova squadra perdere contro la vecchia senza poterci fare nulla . Fermo a causa dell’infortunio maturato al suo esordio con Dallas , a Davis è toccato assistere da bordo campo al trionfo di Luka Doncic , ovvero il giocatore per cui lui è stato scambiato lo scorso 2 febbraio , autore di una tripla doppia nella vittoria per 107-99 dei Lakers . Il dispiacere per la sconfitta è stato in parte mitigato dalla calorosa accoglienza riservatagli dai tifosi di casa , culminata nel video-tributo mandato sugli schermi del palazzetto prima della partita. Un omaggio, quello dei Lakers , che Davis ha dichiarato di aver apprezzato molto, ma che non gli ha impedito di tornare sulla trade di oltre tre settimane fa e di togliersi il più classico dei sassolini dalla scarpa .

La versione di AD

Intervistato dal ‘Los Angeles Times’, Davis ha infatti voluto raccontare la sua versione delle fasi convulse che hanno portato allo scambio tra Mavs e Lakers. “[I Lakers] volevano chi volevano e hanno fatto ciò che dovevano fare” ha dichiarato AD, “per me si tratta di acqua passata e ora mi interessa solo ciò che riguarda la mia nuova squadra e quello che succede a Dallas”. In apparenza, quindi, il grande ex non prova alcun risentimento nei confronti della dirigenza gialloviola, ma la sua delusione filtra dal racconto di qui momenti complicati. “A informarmi della trade è stato Rob Pelinka con una telefonata dopo la partita vinta a New York sul campo dei Knicks e io subito dopo ho chiamato LeBron”. Stando a Davis, però, la versione reale di quanto successo non gli è mai stata raccontata: “Tutti dicono che non ne sapevano nulla e altre str***ate del genere, ma io davvero non ci credo”. Nonostante tutto, però, i Lakers per Davis rappresentano il passato: “Lo shock è durato tutta la notte dopo l’ufficializzazione della notizia, ma ora è tutto alle spalle e sono concentrato solamente sul recupero dal mio infortunio”.