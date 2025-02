Giunto alla sua 5° partita con i Lakers, Luka Doncic ha già raggiunto un piccolo grande record personale. Si tratta di un record che attendeva di essere battuto proprio contro la sua ormai ex squadra, perché per ovvi motivi Dallas era l’unica squadra contro la quale lo sloveno non aveva ancora mandato a referto una tripla doppia. Tripla doppia arrivata nella vittoria dell’altra notte e che gli ha permesso di raggiungere il compagno in gialloviola e una stella che invece ai Lakers non ha lasciato grandi ricordi

Certi record hanno bisogno giocoforza di uno scossone dal mercato per essere battuti, chiedere a Luka Doncic per conferme. Lo sloveno, infatti, fino all’altra notte poteva vantare una tripla doppia mandata a referto contro 29 delle 30 squadre della NBA , ma, avendo speso tutta la sua prima parte di carriera a Dallas , a mancare dalla lista delle sue vittime erano proprio i Mavs . Come noto, per usare un largo eufemismo, dal 2 febbraio scorso però Doncic non fa più parte dell’organico dei texani e all’interno di quella che può a buon titolo essere definita la trade più clamorosa nella storia della lega , è passato a offrire i suoi servigi ai Lakers . E Luka , alla primissima occasione, materializzatasi nel primo confronto con i suoi ex compagni , non si è fatto pregare e ha raggiunto il suo attuale capitano e lo specialista assoluto in triple doppie.

Luka, LeBron e Russ

Che a Doncic non sarebbero mancate le motivazioni nella prima sfida alla sua ex squadra era fuori discussione, ma lo sloveno, reduce dall’infortunio che l’aveva tenuto fermo per oltre un mese e mezzo, non fosse ancora al meglio era cosa altrettanto nota. Mettere in campo una grande prestazione contro i Mavs, quindi, non era affatto scontato, ma pur continuando a non tirare benissimo (6/17 dal campo) il grande ex è riuscito comunque a chiudere con 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. Una prestazione che ha inciso, e anche parecchio, nella vittoria 107-99 dei Lakers e che ha messo Doncic al fianco dell’attuale compagno e capitano LeBron James e del re delle triple doppie Russell Westbrook. Luka, LeBron e Russ, infatti, sono ad oggi gli unici tre giocatori nella storia della NBA ad aver segnato una tripla doppia contro tutte e 30 le squadre della lega. A Los Angeles, ora, sperano solo che l’avventura di Doncic con i Lakersassomigli decisamente di più a quella di LeBron rispetto all’assai poco fortunata parentesi vissuta da Westbrook in gialloviola.