L’ultima partita disputata da Lonzo Ball risale al 14 gennaio 2022 e la data della prossima, al momento, è ancora sconosciuta. La point guard dei Chicago Bulls ha già annunciato che salterà interamente la stagione 2023-24 a seguito dell’ennesima operazione subita al ginocchio sinistro, questa volta per un trapianto di cartilagine che dovrebbe aver risolto i problemi, o almeno questa è la speranza di tutti. “Quando mi sono fatto male non sapevamo cosa fosse successo, ho visto un sacco di dottori diversi. Non avevo idea di cosa mi sarebbe successo di giorno in giorno. Dopo l’operazione se non altro ho un piano: sto seguendo il percorso che mi è stato dato e spero che tutto si risolva per il meglio” ha detto pochi giorni fa ospite nel podcast di Trae Young. C’è chi però si è detto più dubbioso delle sue condizioni: il celebre commentatore tv Stephen A. Smith in diretta su ESPN ha infatti insinuato che la situazione è tutt’altro che ideale. “Non penso che tornerà più ad essere quello di prima. Da quello che mi è stato detto, fa fatica anche solo ad alzarsi quando è seduto. Sono molto triste per lui”. Un’insinuazione che evidentemente non è piaciuta al fratello maggiore di LaMelo, che ha deciso di smentire le parole di Smith: con una sedia a bordo piscina, Ball si è fatto riprendere mentre si alza ripetutamente da posizione seduta usando solamente la gamba sinistra, quella che da due anni gli impedisce di scendere in campo, parlando direttamente con il commentatore. “Quali sono le tue fonti, fratello? Per favore dimmelo. La devi smettere di chiacchierare. E dire che mi piaci, anche se non ci conosciamo. Ma sto tornando, andiamo!” dice guardando in camera dopo essersi seduto e rialzato cinque volte senza troppo sforzo. “Sono contento per te, Lonzo. È bello sapere che finalmente vuoi metterti in contatto, non è un problema. Sai come raggiungermi, sono proprio qui” ha risposto Smith su Twitter, invitandolo poi nel suo show. Che la faida possa risolversi davanti alle telecamere?