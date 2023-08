La ratifica è arrivata direttamente dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, nel giorno (non a caso) del via dei Mondiali di pallacanestro in Filippine, Indonesia e Giappone. Il ""World Basketball Day" fa della pallacanestro il primo gioco di squadra ad avere la propria giornata internazionale ufficialmente riconosciuta dall'ONU

Ora è ufficiale: la pallacanestro sarà il primo sport di squadra ad avere la sua Giornata Internazionale riconosciuta dall’ONU. Si chiamerà "World Basketball Day", come stabilito nell'ultima assemblea delle Nazioni Unite conclusasi da qualche minuto a New York City. Il giorno designato per celebrare la pallacanestro non poteva che essere il 21 dicembre, data in cui il padre di questo sport - il dottor James Naismith - alzò la prima palla a due di sempre nella palestra YMCA dello Springfield College (Massachusetts, USA) nel lontano inverno del 1891. Poco prima Naismith, professore canadese di educazione fisica, aveva appeso sulla bacheca all'ingresso della palestra le famigerate "Tredici Regole Originarie", pietre miliari di quello che è diventato ormai il secondo sport di squadra più popolare al mondo. E a proposito di popolarità globale, non è un caso che l'Assemblea Generale dell'ONU sia stata simbolicamente organizzata proprio nel giorno dell'inizio dei Mondiali di Pallacanestro organizzati dall’altra parte della Terra, tra Filippine, Giappone e Indonesia: per poter procedere con tutti gli step burocratici necessari a riconoscere il "World Basketball Day" serviva infatti una nazione-sponsor che portasse la proposta formale all'ONU, un ruolo che le Filippine hanno voluto fortemente confermando la propria sfrenata passione per il “Basket Ball”, come l’aveva inizialmente battezzato il Doc Naismith.

Il ruolo di un professore univesitario (e del suo libro) Ma nulla di tutto questo sarebbe potuto accadere senza il fondamentale contributo di un professore di Sports Management della New York University, David Hollander, che per primo ha avuto l'idea di creare una giornata internazionale per il basket riconosciuta in tutto il mondo. All'interno del suo libro già di culto "Come il basket può salvare il mondo" (Mondadori, 2023) si può infatti trovare un documento "immaginario" talmente rigoroso e dettagliato che l'ONU, accogliendo di buon grado la fortunata intuizione dell'autore, ha poi utilizzato come bozza per stilare il testo ufficiale della risoluzione oggi ratificata. Il professore newyorkese, grazie al suo libro e collaborando attivamente durante tutta l'estate con il governo delle Filippine, è riuscito a portare in tempi-record la risoluzione sul tavolo delle Nazioni Unite, giusto in tempo per la giornata d'apertura dei Mondiali. Raggiunto al telefono appena uscito dall'assemblea David Hollander non è riuscito a trattenere l'orgoglio e l'entusiasmo: "È un traguardo storico per la pallacanestro – ci ha rivelato - che diventa il primo sport di squadra al mondo ad avere una Giornata Mondiale ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite. Questa decisione rispecchia l'impatto globale che il basket ha avuto e sta avendo, una forza capace di unire i popoli di tutto il mondo".

Il "giallo" su una data da confermare La notizia, destinata a fare il giro del globo in breve tempo ed essere festeggiata soprattutto nella Manila capitale del Paese promotore, riporta tra l'altro a galla una curiosa nota di folklore di cui pochi sono a conoscenza e che riguarda la data prescelta. Proprio allo Springfield College dove tutto ebbe inizio è in corso ancora oggi una ricerca, portata avanti dal responsabile dell'archivio "James Naismith" Jeffrey Monseau e dal suo amico giornalista Ken Cerino, sull'effettiva bontà del giorno che da sempre identifica la nascita della pallacanestro. Incrociando i giorni di vacanza negli annuari di quel lontano 1891 con le condizioni atmosferiche descritte da Naismith sembra improbabile che il 21 dicembre gli studenti fossero ancora a scuola e a lezione di educazione fisica dal "Doc", e che quindi datare le origini dell'invenzione a qualche giorno prima possa essere la scelta più razionale e corretta, seppur non ancora confermata. D'altro canto il 21 dicembre è ormai diventato un simbolo così internazionale e radicato (viene onorato ogni anno persino dalla home page di Google) che sembra altrettanto improbabile un futuro cambio di data ufficiale, a prescindere dagli esiti delle ricerche: come direbbe il prof David Hollander, l'importante è che la pallacanestro abbia ora la sua Giornata Internazionale e che possa essere celebrata e ricordata in tutto il mondo a partire dal prossimo 21 Dicembre 2023, il primo "World Basketball Day" di sempre.