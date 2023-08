C’è una buona e una cattiva notizia per la Germania. La buona è che il debutto contro il Giappone ai Mondiali è andato molto bene, regolando i padroni di casa con un perentorio 81-63. La cattiva però è l’infortunio subito da Franz Wagner nel corso del match: a 4:55 dalla fine del match l’ala degli Orlando Magic ha subito una distorsione alla caviglia, mettendo fine alla sua partita da 10 punti, 6 rimbalzi e 5 assist sbagliando solo uno dei sei tiri da due tentati. Dopo l’iniziale spavento pensando che potesse trattarsi di un infortunio grave, la prima diagnosi da parte della federazione è tutto sommato positiva, escludendo lesioni significative ma comunque mettendolo in lista infortunati: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. "Franz si sente molto meglio rispetto a ieri" ha detto il medico della nazionale Oliver Putz secondo BasketNews. "Siamo riusciti a escludere gli infortuni peggiori come una frattura, una lesione o cose del genere, che metterebbero fine ai suoi Mondiali. Ma non abbiamo ancora una diagnosi precisa perché non abbiamo ricevuto le immagini della risonanza magnetica a cui si è sottoposto e non possiamo mandarle al nostro radiologo in Germania per capire quali sono le sue condizioni, e nessuno può darci queste informazioni qui. L’organizzazione non è il massimo". La Germania è attesa dal match più importante del girone contro la fortissima Australia nella giornata di domenica, quando peraltro festeggerà il suo 22esimo compleanno, ma lo stesso dottor Putz ha ammesso che si procederà con grande cautela: "Lavorerà un po’ in campo per mantenere attiva la circolazione, ma siamo in contatto con gli Orlando Magic e ovviamente non prenderemo alcun rischio".