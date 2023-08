Prima partita ai Mondiali per Team USA e, come da pronostico, prima vittoria. La partita contro la Nuova Zelanda , che sulla carta proponeva un coefficiente di difficoltà piuttosto contenuto, è stata invece meno semplice del previsto. A Jalen Brunson e compagni è stato necessario tutto il primo quarto per prendere le misure agli avversari. I Tall Blacks hanno confermato di poter offrire mettere in campo una buona presenza fisica, partendo molto forte e costringendo gli americani a rincorrere. Il sorpasso di Team USA arriva proprio al termine della prima frazione, con la tripla di Austin Reaves che porta il punteggio sul 19-16 . Da lì in poi, pur senza riuscire a scappare, gli Stati Uniti controllano punteggio e ritmo di gioco, mettendo in mostra la netta superiorità a livello tecnico. All’ intervallo lungo il risultato dice 45-36 per Team USA , con Anthony Edwards a guidare i suoi con 10 punti e un buon impatto di Paolo Banchero dalla panchina.

In fuga con Paolo Banchero

La fuga di Team USA, però, arriva a metà del 3° quarto con la rubata e il canestro in contropiede ancora una volta firmati da Reaves, che porta i suoi avanti per 62-47. Da lì in poi i ragazzi di Kerr non si voltano più indietro, chiudendo bene gli spazi in difesa e provando a correre il campo appena possibile. Nel 99-72 finale c’è soprattutto un eccellente Banchero, miglior marcatore dei suoi con 21 punti, seguito dai soliti Edwards (14) e Reaves (12). Solida prestazione difensiva per Jaren Jackson Jr. e alcuni scampoli notevoli di Tyrese Haliburton. Gli americani torneranno ora in campo lunedì 28 agosto per la sfida contro la Grecia che, seppur priva della sua stella Giannis Antetokounmpo, rappresenterà già un banco di prova più impegnativo. L’appuntamento è sempre per le 14:40, sempre in diretta su Sky Sport e Now Tv.