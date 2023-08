Fisico atletico attorno ai due metri, Nike ai piedi, fascetta tergisudore all’avambraccio e numero 24 sulle spalle. Sarebbe la descrizione perfetta di Kobe Bryant nella sua seconda metà di carriera, ma è un’immagine che è rimbalzata sui social da Manila, dove si stanno disputando i Mondiali di basket. A sembrare la copia perfetta del Black Mamba è stato nientemeno che Rondae Hollis-Jefferson, stella della nazionale della Giordania che nonostante la sconfitta per 91-72 dei suoi contro la Grecia ha fatto decisamente parlare di sé per l’incredibile somiglianza con Bryant. Hollis-Jefferson è attualmente fuori dalla NBA ma ha in carriera più di 300 gare giocate nella lega di Adam Silver nell’arco di sei stagioni passate tra Brooklyn, Toronto e Portland, con il picco toccato nel 2017-18 segnando quasi 14 punti di media con 7 rimbalzi e 2.5 assist in 28 minuti a partita. Certo, si trattava di una squadra arrivata 12^ nella Eastern Conference con un record di 28-54, ma RHJ ne era comunque il secondo miglior realizzatore dietro D’Angelo Russell, pur essendo lui noto soprattutto come uomo di energia sugli esterni. Dopo aver girovagato negli ultimi due anni tra Turchia, Porto Rico e Filippine, quest’estate Hollis-Jefferson ha accettato l’offerta della federazione giordana per partecipare ai Mondiali e non si è fatto sfuggire l’occasione, dando il meglio di sé anche contro la Grecia chiudendo con 24 punti, 9 rimbalzi e 3 assist tirando 7/11 dal campo e 9/11 ai liberi in 33 minuti di gioco. Ma soprattutto i suoi canestri "galleggiando" in mezzo all’area come il miglior Bryant hanno fatto il giro del mondo: "Kobe starà guardando tutto questo, sorridendo" ha scritto l’account ufficiale del torneo. E a guardare le immagini, in effetti, si fatica a dare loro torto.