Una prova di squadra

La seconda parte della partita serve al coaching staff di Team USA per testare la tenuta piscologica del gruppo, con Kerr che in un time out a metà del 3°quarto chiede ai suoi “Tre possessi difensivi fatti bene per chiudere la questione”. La risposta dei giocatori a stelle e strisce arriva più che altro nella metà campo offensiva, ma il risultato finale non cambia perché sulle spalle di Anthony Edwards e Jalen Brunson, i migliori in campo con 13 punti a testa insieme a Reaves (15 punti, 6 assist e 5 rimbalzi), si veleggia fino al +20, senza più guardarsi indietro. Dopo l’esordio tutto sommato in discesa contro la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti infilano quindi un’altra prestazione convincente. L’impressione, maturata anche durante le amichevoli di preparazione ai Mondiali, è che quando la squadra di Steve Kerr diventi quasi imprendibile quando riesce a imporre il proprio ritmo alla partita. Ora, con la qualificazione sostanzialmente in tasca e in attesa di alzare l’asticella della competizione nella seconda fase del torneo, Team USA affronterà la Giordania mercoledì 30 agosto alle 10:40.