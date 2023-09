Dopo la delusione per la sconfitta nella semifinale mondiale con la Germania, dalle parti di Team USA ci si proietta già all'anno prossimo. E, in vista delle Olimpiadi di Parigi, sarebbero molte le stelle della NBA pronte a scendere in campo con la nazionale. A cominciare dal capitano dei Los Angeles Lakers, che non gioca per gli Stati Uniti dal 2012 e che sui social ha lasciato un indizio piuttosto esplicito

Non che sia una novità, perché negli ultimi vent'anni il ciclo che ha visto coinvolto Team USA prevede una delusione cocente, spesso maturata ai Mondiali, dove per vari motivi la squadra non si presenta con il miglior roster possibile, a cui segue un riscatto nella manifestazione successiva, quasi sempre rappresentata dalle Olimpiadi, dove viceversa a scendere in campo è una selezione del meglio del basket a stelle e strisce. Era facilmente prevedibile, quindi, che dopo la profonda amarezza arrivata con la sconfitta in semifinale alla FIBA World Cup 2023, gli Stati Uniti cominciassero subito a programmare la loro rivincita. Non erano trascorsi che pochi minuti dal ko 113-111 subito dalla Germania, che già circolavano i nomi delle stelle NBA pronte vestire, e in molti casi a a tornare a vestire, la maglia della nazionale americana. Tra le tante discussioni sui social, così come nelle trasmissioni televisive e in radio, spuntava quindi il post di "NBA Central", che accompagnava un collage fotografico del possibile roster di Team USA per le Olimpiadi di Parigi 2024 alla didascalia "Immaginatevi tutto questo l'anno prossimo".