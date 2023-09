La notizia che accompagna i minuti prima della palla a due riguarda Brandon Ingram , già abbastanza ai margini delle rotazioni di Team USA e indisponibile per un non meglio specificato problema respiratorio. L’avvio di gara vede gli attacchi prevalere sulle difese, con le due squadre che non sembrano poter sbagliare un tiro e si inseguono possesso dopo possesso, canestro dopo canestro fino al 33-31 in favore della Germania di fine 1° quarto . Il ritmo non cambia nemmeno nel quarto successivo, così come non cambia la tendenza ad inseguirsi senza sosta, avvantaggiandosi di una intensità difensiva non proprio da semifinale mondiale. Nei rari casi in cui i due attacchi si inceppano, è la classe purissima di Anthony Edwards da una parte e Franz Wagner dall’altra a prendere il sopravvento. Si fanno notare anche un Daniel Theis molto ispirato e il solito Mikal Bridges , che dispiega il suo atletismo su entrambi i lati del campo. Team USA chiude avanti 60-59 , e rientra negli spogliatoi dopo aver tirato con il 59% dal campo a fronte di un comunque notevolissimo 53% della Germania.

Team USA: troppo poco e troppo tardi

Al rientro, Steve Kerr prova a sparigliare un po’ le carte con una difesa box-and-one che però si rivela parecchio confusa. La Germania, per contro, non perde l’occasione di rimettere il naso avanti mostrando una tranquillità e una sicurezza nei propri mezzi davvero da grande squadra. Ad andare fuori giri è invece l’attacco americano, che rimane a galla ricorrendo a qualche giocata di Josh Hart, non esattamente la prima arma offensiva a disposizione di coach Steve Kerr. Con i secondi quintetti in campo, a fare la differenza è la lucidità nell’esecuzione, molto superiore per i tedeschi, che grazie alle triple di Andreas Obst chiudono avanti 94-84 un 3° quarto in cui hanno segnato 35 punti. Anche spalle al muro, agli Stati Uniti non riesce di cambiare il ritmo della partita, che si adatta perfettamente alle caratteristiche di un avversario quasi in stato di grazia e che di fatto non sbaglia nemmeno una scelta. E proprio nel momento in cui la partita sembra aver preso una direzione precisa, arriva un parziale di 7-0 per Team USA firmato da Austin Reaves e da un Edwards a tratti imprendibile per la difesa tedesca. Si riparte sul 106-103 in favore della Germania a poco più di tre minuti da giocare, e nel finale punto a punto si va con il talento e l’incoscienza di Dennis Schroeder e del solito Edwards, ma a deciderla è ancora una volta una tripla di Obst, seguita da una strepitosa giocata difensiva di Isaac Bonga. Finisce 113-111 e sono i tedeschi a scioccare il mondo e ad andare in finale. Ad attendere Franz Wagner e compagni ci sarà la Serbia, mentre la sfida tanto attesa tra Team USA e Canada varrà soltanto un modesto e deludente terzo posto.