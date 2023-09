Dovrebbe costare non meno di 900 milioni di dollari, aprire le sue porte per il via della stagione 2029-30 e soprattutto assicurare a Oklahoma City di poter avere ancora una squadra in città fino al 2050. Una nuova arena di gioco per gli Oklahoma City Thunder, in piena downtown, è il progetto annunciato in pompa magna dal sindaco David Holt e dal city manager Craig Freeman, che costerebbe alla franchigia di Clay Bennett solo 50 milioni di dollari (il resto sarebbe coperto da un prestito bancario e da fondi pubblici già raccolti attaverso la tassazione, senza ulteriori aggravi sulle tasche dei cittadini). L'idea è quella di sostituire l'attuale Paycom Center, un'arena che ha già 21 anni, è la casa dei Thunder dal loro sbarco nella lega nel 2008 ma anche la seconda più piccola di tutta la NBA. Con l'approvazione della nuova arena - che dovrà superare un voto pubblico previsto per il 12 dicembre - la squadra però troverà non solo una nuova casa ma anche una stabilità mai avuta prima.