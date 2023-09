Non ci sono né LeBron James né Steph Curry, non c'è Kevin Durant e neppure Giannis Antetokounmpo. Nessuna superstar NBA rientra nella lista delle 100 persone più influenti del famoso magazine, mentre invece l'onore spetta alla giocatrice delle Phoenix Mercury, in prima pagina a lungo anche per il lungo periodo di detenzione subìto in Russia prima della liberazione in un contestato scambio di ostaggi

Sono le 100 persone che il magazine TIME considera le più influenti per l'anno 2023, divise in categorie ad hoc: "Artisti" (da Michael B. Jordan a Wolfgang Tillmans, ma anche Aubrey Plaza e Zoe Saldaña), "Pionieri" (da Sam Altman, l'uomo dietro a Open AI, a Bella Hadid), "Leader" (da Joe Biden a Lula), "Titani" (da Elon Musk a Beyoncé), "Innovatori" (come il CEO tornato alla guida di Disney, Bob Iger) e "Icone", unica categoria dove trova spazio un'eccellenza proveniente dai parquet americani. Ma non quelli della NBA, quanto invece della WNBA: perché l'unica giocatrice di basket a essere inclusa nella prestigiosa lista di TIME è Brittney Griner, celebre tanto per il suo incredibile talento in campo (per le Phoenix Mercury) che per la vicenda che l'ha vista a lungo ostaggio in Russia, prigioniera prima e poi, finalmente, liberata. Unica giocatrice di pallacanestro, ma non unica esponente del mondo sportivo: nella lista dei 100 ci sono Lionel Messi e Kylian Mbappé (calcio), Mikaela Schiffrin (sci) e Patrick Mahones (football americano)