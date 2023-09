Dopo una carriera passata a indossare il n°24 (prima coi Pelicans, poi con i Kings, quindi coi Pacers), Buddy Hield ha annunciato che al via di questa stagione scenderà in campo con il n°7. Una decisione che non ha fatto contento un altro n°7 della storia dei Pacers, Jermaine O'Neal, che in Indiana ha trascorso otto stagioni ottenendo sei convocazioni all'All-Star Game, trascinando sei volte la squadra ai playoff e tenendo medie di 18.6 punti, quasi 10 rimbalzi e 2.4 stoppate in 514 partite disputete. "Amo Buddy e mi piace come lavora e si impegna, per cui queste parole non hanno niente a che vedere con lui", ha scritto O'Neal di risposta a un commento dal suo account Instagram. "Trovo solo deludente vedere ogni squadra, anno dopo anno, mostrare riconoscenza e celebrare i loro migliori giocatori, tanto in campo quanto fuori, e i Pacers continuare a non farlo. Mi lascia davvero basito e anche molto deluso, per non dire altro!", ha concluso O'Neal, che alla franchigia dell'Indiana fa così sapere a chiare lettere che avrebbe gradito vedere il suo n°7 ritirato in onore alla sua carriera (riconoscimento che, se si escludono i tempi della ABA, i Pacers hanno concesso solo a due ex giocatori: Reggie Miller e George McGinnis).