Chi lo conosce bene, ma anche chi l'ha solamente visto in azione durante la sua ventennale carriera in NBA, non aveva dubbi: una volta appesi pantaloncini e canotta al chiodo, Udonis Haslem avrebbe dovuto trovare un modo nuovo, diverso per veicolare al meglio il suo indomabile spirito competitivo. E l'ormai ex super veterano dei Miami Heat, a poco più di un mese dal ritiro ufficiale, sembra in effetti aver trovato una passione tutta nuova e alquanto originale. Haslem ha infatti deciso di investire parte dei guadagni maturati in due decenni agli Heat acquistando i Rebote Renegades, squadra di pelota basca con sede sempre a Miami e che partecipa alla lega professionistica americana denominata World Jai-Alai League. Non solo, siccome lo spirito competitivo di cui sopra è proprio impossibile da smorzare, il tre volte campione NBA è voluto scendere in campo durante l'allenamento della squadra per provare lui stesso a cimentarsi in uno sport che è quanto di più distante dal basket. I risultati, ripresi in un video pubblicato direttamente dal profilo X della World Jai-Alai League, sono stati modesti, ma la combattività rimane quella vista all'opera in tante stagioni trascorse a lottare sotto canestro.