Quando nelle scorse settimane tutta l'NBA, intesa come appassionati e addetti ai lavori sparsi in giro per il mondo, veniva sorpresa dalle dichiarazioni rilasciate da Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton è rimasto impassibile. Middleton, che con Antetokoumpo ha condiviso lo spogliatoio di Milwaukee fin dall'arrivo del greco in NBA nel 2013, conosce il compagno di squadra come pochi altri e, in un'intervista telefonica rilasciata a "ESPN", ha confermato di non essere stato affatto sorpreso dalle dichiarazioni estive di Giannis. "Non ci vedo niente di nuovo e non credo che quanto successo possa influire su di me e tantomeno sulla squadra, perché non è niente di diverso da quanto accaduto in altri momenti in cui era in discussione la possibile estensione del suo contratto". "Certo che lo vogliamo con noi" ha poi aggiunto Middleton, "è uno dei migliori giocatori al mondo e nella storia della franchigia, ha detto ciò che ha detto per mantenere alta l'attenzione di tutti e per mettere pressione su tutti, lui per primo".