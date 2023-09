Rimbalza in reta un vecchio video dell'allenatore USA alle Olimpiadi di Los Angeles, intervistato da David Letterman: il racconto dell'intervallo della gara per l'oro tra Stati Uniti e Spagna che vede protagonista Michael Jordan è esilarante. Ma non per forza vero...

Si dice "meglio una brutta verità che una bella bugia"; ma si dice anche "mai rovinare una bella storia con la verità". Per il primo assunto, non si dovrebbe credere alle parole di Bobby Knight; per il secondo, piacerebbe tanto poterlo fare. L'occasione la dà un vecchio video dell'ex allenatore degli Indiana Hoosiers e della nazionale USA alle Olimpiadi del 1984 di Los Angeles ospite del famoso "Late Show con David Letterman". L'aneddoto che Knight racconta è davvero divertente, perché riguarda Michael Jordan, al tempo terza scelta assoluta al Draft per i Bulls e atteso da tutti al debutto NBA (sarebbe arrivato pochi mesi dopo). Nel lodare la "personalità" del futuro campione, Knight racconta che all'intervallo della finale per l'oro olimpico contro la Spagna - "in vantaggio di 28 punti" - Jordan aveva giocato "11 minuti e aveva già a referto 19 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. In 11 minuti!", sottolinea Knight. Che poi aggiunge: "Ma io sono uno che diceva sempre alle proprie squadre di giocare meglio il secondo tempo del primo. Solo che quel giorno mi sono chiesto: come faccio?".