Un futuro incerto, un possibile riscatto

A Portland, però, Holiday potrebbe anche non mettere piede. O, meglio, il suo profilo, 33 anni e 14 stagioni in NBA, non si addice al progetto di ricostruzione della squadra che con l'addio a Lillard è diventato più che mai ufficiale per i Blazers. E, in uno di quei paradossi che spesso accompagnano il mercato della NBA, il non aver fatto in tempo a firmare un'estensione contrattuale quando era ai Bucks potrebbe ora rappresentare un elemento a favore del giocatore. Sono infatti diverse le squadre potenzialmente interessate a un veterano come Holiday, che oltre a contribuire con la sua esperienza e l'abilità su entrambi i lati del campo, porterebbe in dote un contratto in scadenza a giugno 2024, con player option esercitabile dal giocatore anche per la stagione successiva. L'impegno economico rimane importante (il salario di Holiday per la stagione 2023-24 ammonta a 36 milioni di dollari, quello per il 2024-25 a 39 milioni) ma l'orizzonte temporale potrebbe essere in linea con quello di squadre pronte ad andare all-in nella corsa al titolo. Tra le prime pretendenti a Holiday, stando alle voci di mercato, ci sarebbero i Sixers, ironia della sorte la franchiga che lo scelse al Draft nel 2009, e gli Warriors. A Philadelphia sono ancora alle prese con il caso che riguarda James Harden e la possibile triangolazione con Portland potrebbe facilitare l'uscita dell'ormai separato in casa, magari proprio in direzione Clippers, garantendo al contempo a coach Nick Nurse un innesto di assoluto valore nel reparto esterni. L'interesse di Golden State, invece, risale a quando nel 2020 Holiday era in uscita da New Orleans, e potrebbe riaccendersi ora nel caso in cui l'esperimento Chris Paul non dovesse dare da subito i risultati sperati.