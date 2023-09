Fa strano pensare che per un ragazzo di vent’anni sia già l’ultima chance, ma per molti versi Joshua Primo non può più permettersi di sbagliare. Lo scorso ottobre i San Antonio Spurs, che su di lui avevano investito addirittura la 12^ scelta al Draft 2021, lo tagliarono senza pensarci due volte, dopo che psicologa dello sport aveva denunciato il giocatore e la squadra per il comportamento tenuto da primo durante le sedute, facendosi vedere nudo in più occasioni (caso portato in tribunale e risolto con un accordo tra le parti). Dopo quasi un anno, gli investigatori della lega hanno ritenuto che Primo abbia effettivamente avuto un "comportamento inappropriato esponendosi a una donna", trovandolo però solamente colpevole per brevi esposizioni. Il risultato è che Primo dovrà scontare quattro partite di sospensione non appena comincerà la stagione con una nuova squadra, cosa che avverrà nella stagione a venire con gli L.A. Clippers, che lo hanno messo sotto contratto con un two-way dopo le valutazioni degli specialisti che hanno parlato con Primo. La terapia del giocatore continuerà a Los Angeles sotto osservazione della squadra, ma nel frattempo potrà provare a far ripartire la sua carriera NBA dividendosi tra i Clippers (veri) e Ontario Clippers (l’affiliata della G League). Per un giocatore che compirà 21 anni solo il prossimo 24 dicembre, un’occasione che davvero non può sprecare.