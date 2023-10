I Boston Celtics vincono la corsa a Jrue Holiday, convincendo i Portland Trail Blazers a cederlo in cambio di Malcolm Brogdon, Robert Williams e due prime scelte al Draft. I biancoverdi erano in cima alle preferenze di Holiday e la squadra ha intenzione di estendere il suo contratto a lungo termine. Williams rimarrà a Portland, mentre Brogdon potrebbe essere girato ad un’altra squadra per ulteriori asset

I Portland Trail Blazers avevano promesso che ci avrebbero messo poco a trovare una nuova casa per Jrue Holiday e sono stati di parola. A pochi giorni dallo scambio che ha portato Damian Lillard ai Milwaukee Bucks e Holiday ai Blazers, il veterano è già stato ceduto ai Boston Celtics, che rispondono così alla mossa di mercato dei principali rivali nella conference. Per convincere il GM di Portland Joe Cronin a cedere la guardia il capo della dirigenza dei Celtics Brad Stevens ha dovuto rinunciare a Malcolm Brogdon, Robert Williams III e due prime scelte al Draft (una appartenente a Golden State protetta-4 nel 2024, una dei Celtics non protetta nel 2029). I biancoverdi aggiungono così un giocatore di sicuro affidamento e con esperienza da titolo al loro roster rinunciando a un po’ di profondità (anche se sia Brogdon che Williams sono spesso alle prese con problemi di infortuni), oltre che a due asset futuri come le scelte al Draft; Portland invece, secondo quanto anticipato da ESPN, è intenzionata a tenere Williams come cambio di Deandre Ayton, mentre Brogdon non fa parte dei piani della franchigia – che ha già tre guardie giovani su cui vuole puntare come Scoot Henderson, Anfernee Simons e Shaedon Sharpe – e potrebbe essere ceduto ad una terza squadra per ulteriori asset futuri.