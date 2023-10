Dopo la sfortunata annata trascorsa a Boston, senza mai scendere in campo per l'infortunio al ginocchio sinistro sostenuto in nazionale, l'azzurro riparte da Washington, dove va a iniziare la sua 14^ stagione NBA. Ma non è detto che la concluda nella Capitale, visto che il suo nome potrebbe tornare d'attualità per qualche contender alla trade deadline

Danilo Gallinari riparte dalla Capitale. Washington, D.C. ora è casa. A Boston, per via dell'infortunio al ginocchio, il n°8 - il numero che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera - non l'ha mai potuto indossare e oggi al danno si aggiunge la beffa di vederlo sulle spalle di Kristaps Porzingis. A Washington invece, per la prima volta da quando è in NBA, l'azzurro non potrà scendere in campo col suo amato numero, proprietà di Dani Avdija. E la scelta di Gallinari allora è stata quella di raddoppiare il suo 8, e scegliere l'88 per la sua nuova avventura, che è iniziata ufficialmente con il Media Day tenutosi nella Capitale. Lontanissimo dai macabri significati che hanno portato a vietare tale numero sulle maglie dei calciatori in Italia (l'ottava lettera del nostro alfabeto, la H, ha fatto sì che il doppio otto fosse associato alla doppia acca - HH - come in Heil Hitler, il saluto nazista), per Gallinari l'8 è sempre stato il numero magico, per lui, nato l'8.8.88 (l'8 agosto 1988). Quel numero sulla maglia che stava a significare il giorno o il mese della sua nascita, ora a Washington diventa quello del suo anno. Il 14° in NBA, dopo un'intera stagione passata ai box: è ora di tornare in pista, "a tutto motore".