Il secondo match tra Minnesota e Dallas finisce esattamente come il primo, cioè con una vittoria netta e meritata da parte dei Timberwolves ai danni dei Mavericks per 104-96. A differenza del match di due giorni fa il pubblico di Abu Dhabi può godersi il talento di Anthony Edwards, anche se manca quello di Kyrie Irving fermato da un problema all’inguine. Nel primo tempo, comunque, è partita vera: Edwards e Karl-Anthony Towns regalano lampi di talento chiudendo entrambi in doppia cifra (13 per il primo, autore di uno spettacolare canestro alla fine del primo quarto, e 14 il secondo), mentre è Naz Reid con altri 14 punti a dare un vantaggio che la squadra riesce a controllare fino all’ultimo. Nella ripresa ampissimo spazio alle terze e quarte linee per entrambe le squadre, con il pubblico dell’Etihad Arena che si infiamma per il ritorno fino al -2 dei Mavericks, rintuzzato però da un Leonard Miller da 10 punti. Per i texani ci sono 18 punti in 19 minuti da parte di Luka Doncic (non sceso in campo nella ripresa, così come le stelle di Minnesota) e 22 (ma con 21 tiri e 6 palle perse) di Jaden Hardy, gli unici due realizzatori in doppia cifra per coach Jason Kidd che ora si imbarca verso Madrid, dove i Mavericks affronteranno il Real (martedì ore 20.45 in diretta su Sky Sport).