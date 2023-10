I Mavericks scendono in campo per affrontare il Real in amichevole (diretta su Sky Sport NBA dalle 20:45) e il protagonista della serata è il grande ex. Doncic, cresciuto e affermatosi proprio a Madrid, ritrova i suoi vecchi tifosi e viene celebrato con un video che ne ricapitola i successi con la maglia delle Merengues

L'appuntamento è per le 20:45 (diretta su Sky Sport NBA, commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua) sul parquet del WiZink Center di Madrid, ma la festa è già iniziata. Prima ancora della palla a due che sancirà l'avvio dell'amichevole tra i Dallas Mavericks e il Real Madrid, infatti, al centro dell'attenzione c'è il ritorno nella capitale spagnola di Luka Doncic. Sono trascorsi ormai più di dieci anni da quando lo sloveno, allora tredicenne, si trasferiva dalla natia Lubiana a Madrid per provare a costruirsi un futuro nella pallacanestro. Quel futuro l'ha portato a essere una delle stelle più brillanti della NBA, nonché uomo franchigia per i Mavericks e leader assoluto della nazionale slovena. Prima, però, c'era stato tutto il percorso di crescita nelle giovanili del Real, chiuso con l'approdo in prima squadra a sedici anni nel 2015 e la vittoria della Liga e dell'Eurolega nel 2018 e la contemporanea premiazione come MVP di entrambe le manifestazioni. E quel percorso viene rievocato nel video celebrativo che il Real Madrid ha prodotto in occasione del ritorno in città di Doncic, per sempre lo "Slovenian Wonder Boy" o, per meglio dire, "El Niño Maravilla".