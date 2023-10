La spericolata estate social di Kai Jones sembra essere arrivata alla sua conclusione, non tanto perché il calendario ha da tempo sancito il passaggio all'autunno, quanto piuttosto perché la sua ultima uscita pubblica potrebbe comprometterne, forse in maniera definitiva, la permanenza in NBA. Ieri sera il giocatore, di fatto separato in casa dagli Hornets dopo una sequela di dichiarazioni ai limiti del grottesco, ha reso noto su X di aver chiesto "ufficialmente" di essere scambiato e poter andare a giocare altrove. Il problema, nel caso specifico, non sussiste nella richiesta di trade, che per intuibili motivi gli Hornets sarebbero ben lieti di esaudire, bensì nelle modalità con cui è stata espressa. Il contratto collettivo che regola i rapporti tra i giocatori, le franchigie e la lega, infatti, prevede che a fronte di una richiesta pubblica di trade possa essere comminata una multa fino a 150.000 dollari, a cui potrebbe eventualmente essere aggiunta anche una squalifica. Appare quindi probabile, forse inevitabile che la NBA intervenga per sanzionare l'ultima uscita di Jones. Più che altro, con la richiesta di trade l'ex Texas, 19° scelta al Draft 2021, che nelle ultime settimane si era più volte auto-definito "Il più grande di sempre", ha fornito l'ennesimo segnale di una percezione quantomeno distorta della realtà che lo circonda. Questo fattore, più ancora della probabilissima multa e della possibile squalifica, potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile nella ricerca di una nuova squadra. A soli 22 anni e dopo due stagioni in vero non indimenticabili, l'avventura in NBA di Kai Jones potrebbe quindi finire presto.