REAL MADRID-DALLAS MAVERICKS 127-123

Il comunicato dello staff medico dei Mavs arriva a pochi minuti dalla palla a due e "sgonfia" inevitabilmente la grande attesa per Real Madrid-Dallas Mavericks. Un problema al polpaccio sinistro perseguita Luka Doncic, che i Mavs mandano in campo per ragioni di stato (a Madrid tutti aspettavano soltanto il ritorno del "Niño Maravilla") ma limitano a 5 minuti il suo impiego in campo. Già priva di Irving, Dallas deve sostanzialmente affrontare i campioni in carica di Eurolega senza le proprie due superstar. Doncic fa di tutto per regalare spettacolo al suo pubblico nel poco tempo concessogli in campo (si prende 5 triple, ne segna 3, manda a referto 9 punti prima di uscire), ma dall'altra parte gli risponde tripla su tripla Sergio Llull. Alla fine per il n°23 del Real saranno 5 le triple a bersaglio, in una serata da 19 punti e 7/11 al tiro. Sarà uno dei cinque giocatori spagnoli in doppia cifra alla sirena finale, in una partita che non brilla certo per intensità difensiva né da una parte né dall'altra, che i Mavs guidano a lungo ma che si lasciano sfuggire nell'utlimo quarto subendo 37 punti da una squadra che nel momento del sorpasso si affida a Facundo Campazzo (20 punti, 8 assist e 6 rimbalzi per lui) e a Vincent Poirier (19 punti, 10 rimbalzi e 6 stoppate per il centro francese, con 8/12 al tiro).