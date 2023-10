A più di un anno dalla rottura del legamento crociato anteriore, Danilo Gallinari è tornato in campo ed è sembrato già in ottime condizioni. L'azzurro ha chiuso con 15 punti in poco più di 16 minuti, tirando 5/7 dal campo di cui 3/4 dalla lunga distanza e 2/2 ai liberi, con 4 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero per arrotondare le sue cifre contro gli australiani del Cairns Taipans. Schierato come "5 tattico", Gallinari potrebbe rivelarsi importante per coach Unseld

L'avversario non era certo dei più impegnativi, visto anche che gli australiani del Cairns Taipans erano ridotti ai minimi termini da un'influenza, ma per Danilo Gallinari poco importa. L'importante era ritrovare confidenza con il campo dopo più di un anno di assenza per la rottura del legamento crociato anteriore subita ad agosto 2022 con la Nazionale, e i primi risultati sono stati più che confortanti. Uscito dalla panchina per la prima volta con gli Washington Wizards, l'azzurro in maglia 88 (novità per la sua carriera dove ha sempre indossato l'8) è stato schierato da coach Unseld come "5 tattico", visto che l'avversario lo permetteva, e si è subito destreggiato bene. Dopo aver rotto il ghiaccio con una schiacciata, Gallinari ha messo in mostra il repertorio fatto di triple da lontanissimo (3/4 dalla lunga distanza alla fine) e capacità di attaccare il ferro per guadagnarsi falli (2/2 dalla lunetta), oltre a giocare insieme ai compagni. Alla fine per lui ci sono 15 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero in poco più di 16 minuti, tirando con un complessivo 5/7 dal campo e sembrando fisicamente più che integro. È solo la prima partita di preseason, ma è un ritorno sicuramente incoraggiante dopo la lunghissima assenza dai campi.