No, non ha mai fatto parte dei Grizzlies, ma nella città del Tennessee Derrick Rose lo conoscono bene, e non da oggi. Ha trascinato i Tigers alla finale NCAA nel 2008 e oggi, 15 anni dopo, torna in città per aiutare la squadra NBA a far strada nei playoff. Un arrivo che ha infiammato i cuori dei tifosi cittadini, come dimostrato dal murale dipinto da un artista che, proprio come D-Rose, è nato e cresciuto a Chicago