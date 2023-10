Dopo aver saltato il Media Day della squadra, il separato in casa Sixers è tornato a parlare in coda all'ultimo allenamento. Il tono delle dichiarazioni di Harden, che non ha nemmeno citato il nome di Daryl Morey riferendosi a lui come "Front office", non è cambiato rispetto alle scorse settimane. Ci sarebbe però anche una timida apertura verso il nuovo coach di Philadelphia Nick Nurse

James Harden, senza grandi sorprese, era stato il grande assente al Media Day dei Philadelphia 76ers una decina di giorni fa. Considerato il percorso burrascoso che aveva accompagnato l'ex MVP, e in particolare il suo rapporto con la dirigenza della franchigia, durante tutta l'estate, nessuno si era stupito del fatto che preferisse non esporsi alle domande dei media. Domande che però sono inevitabilmente arrivate a pochi giorni di distanza, dopo l'ultimo allenamento effettuato dai Sixers. Harden, che ha raggiunto la squadra con un giorno di ritardo nel ritiro in Colorado, è così tornato a parlare della rottura avvenuta con Daryl Morey, e quando gli è stato chiesto se la ritenesse in qualche modo recuperabile ha risposto senza esitazioni: "No". "Non si tratta nemmeno di questa situazione nello specifico" ha subito aggiunto Harden, "è una cosa che riguarda la nostra vita: come succede in un matrimonio, quando perdi la fiducia nell'altra persona". Il nome di Morey, a dire il vero, non è mai stato menzionato dal giocatore, che ha continuato a riferirsi all'ex amico e dirigente come "Il front office". "Io e il front office abbiamo avuto un ottimo rapporto per un decennio, restando sempre in comunicazione uno con l'altro" ha chiarito Harden, "ma una volta persa la fiducia non c'è più stata alcuna comunicazione".