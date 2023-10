Tra le caratteristiche per cui D'Angelo Russell si è fatto conoscere nelle sue ormai otto stagioni in NBA non c'è l'efficacia difensiva. Anzi, il suo tallone d'Achille, essendosi rivelato più che utile nella metà campo avversaria per le squadre in cui ha giocato, è sempre stato il rendimento altalenante, per non dire scarso, in difesa. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. In vista dell'inizio di una stagione accompagnata da grandi aspettative, i Lakers hanno bisogno di certezze attorno alla coppia di superstar LeBron James-Anthony Davis, e Russell si candida proprio al ruolo di gregario di lusso. "Il mio modello è Derrick White" ha dichiarato un po' a sorpresa la guardia gialloviola, "voglio essere Derrick White". A rendere ancora più bizzarra l'uscita di Russell, c'è il fatto che il suo modello vesta proprio la maglia dei grandi rivali dei Lakers, ma secondo il playmaker " A White non viene sempre riconosciuto il lavoro che fa, le sue sono tutte giocate vincenti ed è quello voglio fare anche io". Russell, tornato a Los Angeles lo scorso febbraio dopo oltre sei anni trascorsi tra Brooklyn, Golden State e Minnesota, sembra quindi convinto di dover cambiare in modo radicale il suo stile di gioco per aiutare i Lakers a raggiungere i loro obiettivi. E forse, considerata la concorrenza sempre più agguerrita nel backcourt gialloviola, che in estate ha visto l'arrivo di Gabe Vincent e la definitiva esplosione di Austin Reaves, la mossa dell'ex seconda scelta assoluta al Draft 2015 potrebbe anche essere utile a mantenere status e minutaggio. Il rinnovo contrattuale siglato lo scorso luglio (due anni per 36 milioni di dollari, con player option esercitabile dal giocatore per la stagione 2024-25), infatti, potrebbe presto rimetterlo sul mercato, per una trade o in una eventuale futura free agency. E presentarsi come un giocatore ormai completo, affidabile su entrambi i lati del campo, potrebbe garantire a Russell un prosieguo di carriera ad alti livelli.